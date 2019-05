Schiri trifft und gibt sein Witz-Tor auch noch

Unfassbare Szenen spielten sich am Wochenende in der zweithöchsten Amateurklasse der Niederlande ab. Im Fokus: Ein Schiedsrichter als eiskalter Torjäger! In der Partie zwischen den Harkemase Boys und dem HSV Hoek in der Derde Divisie traf Referee Maurice Paarhuis zum zwischenzeitlichen 2:3-Anschlusstreffer für Hoek. Immerhin: Harkemase gewann die Partie trotzt des Witz-Tores. Aber sehen Sie selbst oben im Video.