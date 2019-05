Seltener Albino-Panda in China fotografiert

In einem Schutzgebiet im Südwesten Chinas ist ein seltener Albino-Panda fotografiert worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, löste das makellos weiße Tier mit roten Augen Mitte April in einem Wald in der Provinz Sichuan eine Fotofalle aus. Das Foto belegt, dass es bei den wild lebenden Riesenpandas, deren Fell normalerweise schwarz-weiß ist, Albinismus gibt.