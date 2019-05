3:1! Hartberg hält die Klasse aus eigener Kraft

Dann aber fand die Truppe von Reiner Geyer besser ins Spiel und wäre nach weitem Ball auf Patrick Schmidt fast zur Führung gekommen, der Stürmer scheiterte aber erst an Goalie Rene Swete und dann schließlich an Michael Blauensteiner (11.). So als hätte man die frühe 2:0-Führung Innsbrucks gespürt, schlug Hartberg in der 18. Minute nach einem schnellen Konter über Zakaria Sanogo und Florian Flecker eiskalt zu: Tadic verwertete den Stanglpass aus Kurzdistanz ideal. Die Admira ging in der Folge zwar durchaus engagiert und mit klar mehr Ballbesitz zu Werke, konnte sich gegen die kompakte Abwehr der Gastgeber vor der Pause aber keine weitere Chance mehr erarbeiten. Vielmehr war es Goalie Andreas Leitner, der in der 25. Minute gegen Reps Versuch aus Kurzdistanz mit einer Glanzparade das 0:2 vereitelte.