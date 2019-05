Grand Prix von Monaco: Das Qualifying JETZT LIVE

Es könnte dennoch eine wichtiger Moment im Rennfahrerleben des Heißsporns gewesen sein. 2019 hat Verstappen schon zwei Podestplätze geholt, war in bisher fünf Rennen nie schlechter als Vierter. Damit ist der 21-Jährige als WM-Dritter erster Verfolger der überlegenen Mercedes-Asse, die nicht nur den sechsten Saison-Doppelsieg, sondern auch den sechsten Triumph in Fahrer- und Konstrukteurs-WM in Folge jagen.