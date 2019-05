So viel kostet die Hochkultur in der Steiermark

140 Euro Zuschuss für jede verkaufte Karte

In der Oper muss jeder verkaufte Sitzplatz im Schnitt mit 140 Euro, im Schauspielhaus mit 105, im Next Liberty mit 55 und in den Grazer Spielstätten mit lediglich 5 Euro subventioniert werden. Ach ja, und einen Hauch von Kritik gibt’s auch: Es würden zu viele Freikarten vergeben. Im Schnitt sind das an der Oper 12 Prozent, im Schauspielhaus 13 und im Next Liberty 5 Prozent.