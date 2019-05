Giambattista Valli designte Kollektion für H&M

Große Überraschung bei H&M: Wie der schwedische Moderiese am Donnerstag bekannt gab, wird es eine neue Designer-Kollektion, die in Zusammenarbeit mit Giambattista Valli entstanden ist, geben. Eine „Pre-Collection“ wird es bereits ab Freitag in ausgewählten Stores und ab Samstag online zu kaufen geben. Bei der AmfAR-Gala in Cannes gaben Stars wie Kendall Jenner oder Chiara Ferragni bereits einen Vorgeschmack auf die Stücke.