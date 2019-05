Steiermark und Italien feiern gemeinsam

„Kurzurlaub“ in Graz

An diesen beiden Tagen werden steirische Traditions-Gerichte und Klassiker der italienischen Küche kredenzt. Mit etlichen Livebands, schmissigen Italo-Hits und beeindruckenden Stimmen entpuppt sich das zweitägige Spektakel endgültig zum Kurzurlaub in unser Lieblings-Nachbarland. Italienisches Flair gemischt mit steirischer Lebenslust – „Graz al Dente“ stillt garantiert die Sehnsüchte nach Genuss, Sommer und mediterranem Flair. Lassen Sie sich das nicht entgehen!