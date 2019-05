Rätsel um angebliches Banksy-Kunstwerk in Venedig

Bei dem angeblich von Banksy in der Nähe des beliebten Markusplatzes aufgestellten Straßenstand sind mehrere Gemälde zu sehen, die sich zu einem großen Kreuzfahrtschiff zusammenfügen. Daneben steht ein Schild mit dem Titel „Venice in Oil“ - eine Referenz an die Verschmutzung durch Kreuzfahrtkolosse in Venedig.