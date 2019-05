Europa-League-Finale droht zur Farce zu werden!

Später Beginn

In Zentraleuropa beginnt das Spiel um 21 Uhr, aber die Spieler müssen in Baku um exakt 23 Uhr antreten. Also zu einem völlig ungewöhnlichen Zeitpunkt. Wenn das Spiel in die Verlängerung geht, dann ist das Spiel um 2 Uhr morgens zu Ende. Was die UEFA sich da wohl überlegt hat…