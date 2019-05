Hammer-Gerücht: Guardiola soll neuen Klub haben!

Brisant: In Turin würde Guardiola auf Superstar Cristiano Ronaldo treffen. Juventus hatte dieses Jahr zum achten Mal in Serie die Meisterschaft gewonnen, war allerdings in der Champions League im Viertelfinale gegen Ajax Amsterdam ausgeschieden. Massimiliano Allegri, der fünf Meistertitel en suite und vier Cupsiegen (2015 bis 2018) in seiner Zeit bei den Italienrn einfahren konnte, musste gehen. Der Weg für Guardiola wäre somit frei …