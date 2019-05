„Geplante Kläranlage eine Gefahr für die Natur!“

Die bestehende Kläranlage des Solsteinhauses ist inzwischen bei rund 8000 Übernachtungen pro Jahr hoffnungslos überlastet. Die Sektion Innsbruck hat nun ein Projekt für eine neue, den Anforderungen angepasste Kläranlage vorgelegt. „Das mir bekannte Projekt – das Fäkalabwasser soll in ein Pflanzenklärbecken und dann in den so genannten Rossrinner eingeleitet werden – weist grobe Planungsfehler auf“, sagt Franz Reinhart, Jagdpächter in dem Gebiet und Zirler Ersatzgemeinderat.