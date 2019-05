Forschungs-Ergebnisse, die wahrlich überraschen

Metabolische Faktoren wie Fettleibigkeit, Bluthochdruck, veränderte Blutfettwerte oder Insulinresistenz wurden mit Krebserkrankungen bereits in Verbindung gebracht. So stehen Krebsformen wie Dickdarm, Leber- und Nierenkrebs, aber auch die Entstehung von gynäkologischen Tumoren, mit Übergewicht und der damit assoziierten Insulinresistenz in Verbindung.