Mann klammerte sich stundenlang am Eiffelturm fest

Ein Kletterer hat am Montag in schwindelerregender Höhe an der Stahlkonstruktion des Pariser Eiffelturms ausgeharrt. Der Mann war ganz in schwarz gekleidet und klammerte sich rund sechs Stunden knapp unter der dritten Etage in rund 270 Metern Höhe an den Gitterstäben fest. Das weltberühmte Wahrzeichen wurde für Besucher gesperrt, erst gegen 22 Uhr konnten Rettungskräfte den Mann in Sicherheit bringen.