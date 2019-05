Innsbrucker Start-up fischt nach Investoren

Eine Idee in zwei Minuten erklären

Die Kunst dabei ist es, ein komplexes System in zwei Minuten zu erklären - und damit Investoren zu begeistern. Anhören könnte sich das in etwa so: Das System besteht aus einem Unterwassersegel, einem Flaschenzug-System und Seilen, die an einer Brücke, die über einen Fluss geht, festgemacht werden. Das Unterwassersegel nimmt die Strömungsenergie des Flusses auf, die durch einen Flaschenzug übersetzt wird. Der Surfer wird so bis zu 300 Meter gegen die Strömung gezogen. Zwei weitere Personen sitzen währenddessen auf dem Segel - danach wird getauscht. Das Spannende: Das System braucht keine Energie und kann so klein verpackt werden, dass es mit dem Fahrrad transportiert werden kann.