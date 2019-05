Betrunkener (24) merkte Einstich erst nach Stunden

Der 24-Jährige aus Waldzell hatte anlässlich eines Maibaufestes in Schildorn ein Bierzelt besucht. Dort dürfte es in der Zeit zwischen 1 und 4 Uhr früh zu einem verbalen Disput mit einem anderen Gast gekommen sein. Dabei könnte der Unbekannte dem 24-Jährigen einen Messerstich in die rechte Seite des Oberkörpers versetzt haben. Der Verletzte hat aber keine Erinnerung daran, weiß auch nicht, wie der Kontrahent ausgesehen hat.