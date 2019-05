Marquez startet auch in Le Mans im MotoGP aus Pole

Der Spanier markierte am Samstag im Qualifying auf nassen Reifen in 1:40,952 Minuten die Bestzeit, ehe er stürzte. Der Zwischenfall blieb ohne Folgen. Der Honda-Pilot startet am Sonntag an der Seite von Danilo Petrucci und Jack Miller (beide Ducati) aus der ersten Reihe.