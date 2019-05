Vernichtendes Urteil für Babykekse Kopieren

Nicht weniger bedenklich werden die Kekse beim Blick auf ihre Inhaltsstoffe. So wurde in dem Produkt von Alete ein „sehr stark erhöhter“ Gehalt an gesättigten Kohlenwasserstoffen MOSH/POSH entdeckt. MOSH können sich im Körper anreichern und haben in Tierversuchen Organschäden verursacht. POSH ist noch nicht wissenschaftlich untersucht, könnte sich aber ähnlich verhalten. Bis auf die Dinkel Kekse von Alnatura sind alle Testprodukte damit belastet.