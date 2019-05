Umbau des Bahnhofs dauert bis Ende 2023

Rund 160 Millionen von den mehr als 3 Milliarden Euro, die der Semmering-Basistunnel kostet, fließen in das Westportal der knapp 27 Kilometer langen Röhre und den Bahnhofsumbau in Mürzzuschlag. Am Mittwoch luden die Österreichischen Bundesbahnen zum Auftakt der Arbeiten, die etwa viereinhalb Jahre dauern sollen.