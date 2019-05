Das Fest der Pedale: Imst Tourismus setzt Idee um

110 km für die Harten

Auch dort werden am Sonntag unzählige Biker in die Pedale treten. Die leichte Gurgltalrunde ist allerdings etwas für die „Genussradler“. Die Kämpfer unter den Pedalrittern stellen sich aber den Strapazen des 4. Imster Radmarathons, der am kommenden Sonntag um 7.30 Uhr am Sparkassenplatz startet. Andrea Huter vom TVB: „Wir haben bis jetzt schon über 500 Teilnehmer, eine Anmeldung ist bis kurz vor Rennbeginn noch möglich“.