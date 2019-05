Zverevs Krise geht weiter: Pleite auch in Rom!

Der als Nummer vier gesetzte Deutsche Alexander Zverev ist am Dienstag bereits in der 2. Runde des ATP-Masters1000-Tennis-Turniers von Rom ausgeschieden. Der zum Auftakt mit einem Freilos ausgestattete 22-Jährige unterlag dem Italiener Matteo Berrettini mit 5:7,5:7. Vergangene Woche war der Weltranglistenfünfte in Madrid im Viertelfinale am späteren Finalisten Stefanos Tsitsipas gescheitert.