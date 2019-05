Deutschen Flüchtlingshelfern drohen 20 Jahre Haft

Zehn großteils junge Menschen, die im Mittelmeer eigenen Angaben zufolge Tausende Flüchtlinge vor dem Ertrinken bewahrt haben, drohen in Italien nun bis zu 20 Jahre Haft. Sie sind mit dem Vorwurf seitens der italienischen Staatsanwaltschaft konfrontiert, bei ihrem Einsatz an Bord der Iuventa Schleppern geholfen zu haben. Die NGO „Jugend rettet“ gibt an, 14.000 Menschen in Seenot geholfen zu haben. Nun sind die einstigen Helfer selbst auf Unterstützung im Kampf gegen die italienischen Behörden angewiesen - der Prozess steht kurz bevor.