Lizz Görgl: „Meine Füße tun mir immer noch weh“

„Es war nicht easy, ich habe es wirklich unterschätzt. Wir haben bis auf drei Tage immer trainiert in der letzten Zeit. Ich habe nicht geglaubt, dass das so intensiv wird“, so Görgl, die es als Ex-Spitzensportlerin ja eigentlich gewöhnt ist, viel Einsatz in ihre Leistung zu investieren. Aber ihr Tanzpartner Thomas Kraml habe sie „nicht wenig an meine Grenzen gebracht“, vor allem aber auch „aus meiner Komfortzone“ heraus, wie die Skirennfahrerin rückblickend eingestehen musste.