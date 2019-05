Akelei: Blühende Wasserträger und Heilsblume

Die interessanten „Sommervorträge“ im Botanikzentrum in Klagenfurt gehen weiter. Nach dem Auftakt mit Birken sind am 15. Mai die Akeleien das Thema. Diese außergewöhnlichen Zierpflanzen sind auf der ganzen Welt beheimatet; natürlich auch in Kärnten. Bei uns sind sogar sechs Arten bekannt.