Wiederaufstieg verpasst: HSV bleibt zweitklassig!

Der Hamburg SV muss die direkte Rückkehr in die deutsche Bundesliga abhaken. Die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf verlor am Sonntag das entscheidende Duell beim SC Paderborn 07 klar mit 1:4 und hat vor dem letzten Zweitliga-Spieltag einen Drei-Punkte-Rückstand auf den Tabellendritten Union Berlin und das deutlich schlechtere Torverhältnis. Der FC Magdeburg ist in die 3. Liga abgestiegen.