Bewaffnete stürmten Luxushotel in Pakistan

Stadt ist wichtiges Endziel des Seidenstraßen-Projekts

Das Hotel gehört zu einem millionenschweren chinesischen Infrastrukturprojekt in der Hafenstadt. Der Tiefseehafen Gwadar am Arabischen Meer in der südwestlichen Provinz Baluchistan ist das Endziel der Handelsstraße, die China in Pakistan baut. Im Rahmen des sogenannten Seidenstraßen-Projekts investiert China rund 55 Milliarden Euro in das Energie- und Verkehrswesen Pakistans.