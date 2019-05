Handgemenge in Hongkongs Parlament: 4 Verletzte

Es würde den Behörden also auch erlauben, mutmaßliche Kriminelle auf Ersuchen chinesischer Stellen an die Volksrepublik auszuliefern. Kritiker weisen aber darauf hin, dass das Justizsystem in China nicht unabhängig sei, nicht internationalen Standards entspreche und auch Andersdenkende politisch verfolge. Vor zwei Wochen demonstrierten zehntausende Menschen in Hongkong gegen das Gesetz. Es war der größte Protest, den die Stadt seit Jahren gesehen hat.