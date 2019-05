„Sport ist größter Hebel“

Der SK Sturm feiert heuer sein 110-jähriges Bestehen. Passend dazu erschien aktuell zum 100-Jahre-Jubiläum des alt-ehrwürdigen Sturm-Platzes „Gruabn“ das Buch „Mythos Gruabn“ als Würdigung des früheren schwarz-weißen Kultstadions. Nach diesem Flair, diesem einmaligen Wir-Gefühl in Graz-Jakomini, trachtet Sturm-Präsident Christian Jauk, der die Merkur Arena zum Sturm-Stadion umfunktionieren will. „Wir feiern 100 Jahre Gruabn, was die Sehnsucht nach einer Heimat für den SK Sturm sicher nachvollziehbar macht. Der Fußball wird immer mehr von Investoren und Unternehmen vereinnahmt. Sturm geht einen anderen Weg. Den als unabhängiger Mitgliederverein. Dafür braucht es eine Heimat. Auch aus ökonomischen Gründen.“