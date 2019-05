Capitals-Tormann wechselt zu Red Bull Salzburg

Der im vergangenen Herbst aus Zagreb zu den Caps gekommene Olden war mit 23 Toren, drei davon im Play-off in der Overtime gegen Salzburg und den späteren Meister KAC, sowie 29 Vorlagen eine prägende Figur im Gefüge der Wiener. Der norwegische Teamstürmer ist ab Freitag auch bei der WM im Einsatz. Der Kanadier Holzapfel geht bereits in seine vierte Saison mit den Caps. In den bisherigen hatte er es stets auf mehr als 50 Scorerpunkte gebracht.