Heimische Reptilien stark vom Aussterben bedroht

Schlangenstreicheln in Spielfeld

Wer sich nicht sicher ist, um welche Art es sich bei dem erspähten Exemplar gehandelt hat, sollte am 25. Mai an der Reptilien-Exkursion mit Frank Weihmann vom Naturschutzbund in der Nähe von Spielfeld teilnehmen. Oder am Freitag (10. Mai) auf den Grazer Tummelplatz zu einer großen Infoveranstaltung kommen.