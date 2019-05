„Nicht schießen!“ Kompany-Tor könnte goldwert sein

Wer kennt das nicht? Man will abziehen, doch die Mitspieler (Mitschüler, Kollegen, etc) rufen einem zu: „Nicht schießen“. Kein gutes Gefühl aber ein sehr bekanntes. So geschah es auch Vincent Kompany. Der Ex-HSV-Stütze ist 33 Jahre alt, damit ist er der Älteste bei Manchester City. Das gibt ihm bestimmte Privilegien.