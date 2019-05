Trump kürte sich erstmals zum Snooker-Weltmeister

Die Grundlage für den Erfolg in der Final-Neuauflage von 2011 gelang Trump bereits am Sonntag, als er mit acht gewonnenen Frames am Stück auf 12:5 davonzog. Vor acht Jahren hatte Trump in seinem bisher einzigen WM-Endspiel noch mit 15:18 gegen Higgins verloren. Für den Schotten wiederum war es die dritte Niederlage in einem WM-Finale in Serie.