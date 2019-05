Erfolg für Österreich: Mochovce-Start verschoben!

Rendi-Wagner: „Zeigt, was möglich ist, wenn alle Parteien an einem Strang ziehen“

„Das ist ein erster wichtiger Teilerfolg für die Sicherheit Österreichs“, erklärte auch Pamela Rendi-Wagner. „Wir müssen für die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung jedoch weiterkämpfen - diese hat oberste Priorität. Das darf keine Sache von Parteipolitik sein und ich stehe dafür, dass es in dieser Frage einen nationalen Schulterschluss aller Parteien gibt“, so die SPÖ-Parteichefin. Dieser Teilerfolg zeige, was möglich sei, wenn alle Parteien an einem Strang ziehen und die Sicherheit der Österreicher parteipolitischem Kleingeld vorziehen würden.