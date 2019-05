Salzburger als „Feierbiester“ zum Würstelstand

„Wir haben alles geschafft, jetzt können wir die Sau rauslassen“, sagte Tormann Cican Stankovic, der am Sonntag mit mehreren Paraden einen höheren Rückstand verhinderte und so die späte Trendwende durch Xaver Schlager (81.) und Hannes Wolf (86.) erst ermöglichte. „Bei uns spürt man einfach immer, dass noch etwas geht. Es ist kein Zufall, dass wir die meisten Tore in den letzten 15 Minuten geschossen haben“, erklärte Stankovic, einer der großen Gewinner der Saison und erstmals Meister als Einsertormann. „Es war vor allem am Anfang (in Salzburg) eine harte Zeit, der Weg war nicht vorgezeichnet. Das ist die Krönung meiner Karriere“, betonte der 26-jährige ÖFB-Teamspieler.