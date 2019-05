Alpinist im Stubaital von Bergrettung geborgen

Gegen 10 Uhr fuhren die fünf slowakischen Bergsteiger in Sölden im Bereich Gaiskar mit Skiern ab. Dabei kam der 62-Jähriger zu Sturz und brach sich das Sprunggelenk. Seine Kollegen setzten einen Notruf ab. „Eine luftunterstützte Bergung war auf Grund des schlechten Wetters nicht möglich, weshalb die Bergrettung Neustift im Stubaital vom Skigebiet aus zu den Bergsteigern aufstieg und den Verletzten barg“, heißt es von Seiten der Polizei. Um wieder zurück in das Skigebiet zu gelangen, mussten die Bergretter mit dem per Akja transportierten Slowaken rund 200 Meter über steiles Gelände mit Unterstützung eines Pistengerätes aufsteigen. In der Folge wurde der Mann mit der Gondelbahn nach Neustift gebracht, wo er der Rettung übergeben wurde. Der Einsatz fand für die Bergretter unter schwierigsten Verhältnissen, wie starkem Schneefall, stürmischem Wind, schlechter Sicht und erhöhter Lawinengefahr statt.