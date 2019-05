Atalanta Bergamo weiter auf Champions-League-Kurs

Atalanta, früher ein Paradebeispiel für ein Fahrstuhlteam, das häufig zwischen der erstklassigen Serie A und Serie B pendelte, hat sich in Italiens Klubfußball zu einem Aushängeschild gemausert. Auf wirtschaftlich soliden Beinen stehend und der eigenen Nachwuchsarbeit vertrauend, ist „la Dea“ (die Göttin) heuer ins Coppa-Italia-Finale eingezogen. In der Liga hält das Erfolgsteam des früheren Juventus-Jugendtrainers Gian Piero Gasperini (61) bei nunmehr 18 Siegen in 35 Runden.