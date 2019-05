Ebola im Kongo: Schon mehr als tausend Tote

Durch die Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo sind nach offiziellen Abgaben schon mehr als 1000 Menschen gestorben. Seit August seien 1008 Todesfälle gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Mehr als die Hälfte der Ebola-Toten wurden demnach in Butembo und Katwa im Osten des zentralafrikanischen Landes registriert. Es ist bereits der zehnte Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo, seit Ebola dort 1976 erstmals entdeckt wurde. Diesmal ist die Bekämpfung der hoch ansteckenden Virus-Krankheit besonders schwierig, weil es in der betroffenen Region immer wieder Angriffe bewaffneter Gruppen gibt.