Zwei Ebola-Behandlungszentren im Kongo angezündet

Der neueste Anschlag hatte sich am Mittwoch in der östlichen Region des Kongo in Butembo ereignet, berichtete die französische Organisation Ärzte ohne Grenzen. Die Hintergründe zur Tat und das Motiv der Angreifer seien völlig unklar. „Unsere Bemühungen konzentrieren sich derzeit auf die Sicherheit von Personal und Patienten“, teilte die NGO in einer Aussendung mit.