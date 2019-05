Christian Fuchs: „Gegen Messi gibt es kein Rezept“

Die Genialität von Lionel Messi kam am Mittwoch wieder einmal sehr gut zum Vorschein: Wo er sein Team im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Liverpool nicht nur 90 Minuten lang dirigierte, sondern erneut auch als Torschütze glänzte. Sinnbildlich für das gewisse Extra, das in ihm steckt, war das 2:0: Als Suarez die Latte traf, Messi am schnellsten reagierte, den Abpraller verwertete. Mit einer Antizipation und einem Riecher, wie sie eben Weltklasse-Fußballer auszeichnen.