Stefan Petzner: „Einmal zeigen wir es allen noch!“

Umstritten, aber beliebt

Auf den angesprochenen „Publikumsjoker“ setzt freilich wieder der umstrittenste Kandidat der Show, Stefan Petzner. Der PR-Manager hat sich mit der stoischen Hilfe seiner Partnerin Roswitha Wieland redlich bemüht, am Tanzparkett nicht völlig auf die Nase zu fallen, und wurde Woche für Woche trotz niederschmetternder Jurywertungen vom Publikum weiter in die nächste Sendung gewählt. Er appelliert an seine Fans: „Einmal zeigen wir es allen noch!“