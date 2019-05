Machtkampf in Venezuela fordert erste Todesopfer

Die chaotischen Massenproteste in Venezuela haben ihre ersten Todesopfer gefordert: Bei neuen Ausschreitungen in der Hauptstadt Caracas (siehe Video oben) erlitt eine 27-jährige Frau am Mittwoch einen Kopfschuss und erlag wenig später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Weiters kam ein 24-jähriger Mann bei Randalen im Bundesstaat Aragua ums Leben. Der selbst ernannte Übergangspräsident Juan Guaido machte regierungstreue Kräfte für die beiden Todesfälle verantwortlich. Er rief seine Anhänger zum Durchhalten auf und will nun Staatschef Nicolas Maduro mit einem Generalstreik in die Knie zwingen.