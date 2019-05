Mit Stift & Papier zur „Fledermaus“ nach Kufstein

Einsendeschluss am 3. Mai

Unter dem Kennwort „OperettenSommer“ können die Werke an unsere Redaktion (Schusterbergweg 86, 6020 Innsbruck) gesendet werden. Einsendeschluss ist am Freitag, den 3. Mai. Am Muttertag werden die Gewinner bekanntgegeben.