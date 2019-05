Schickhofer: „Ich will im Land Nummer 1 werden“

Sie stellen den Anspruch, die Nummer 1 im Land zu werden. Was glauben Sie qualifiziert Sie dazu?

Auch in der Steiermark ist ein Generationenwechsel angesagt. Ich will die Steiermark in den nächsten zehn Jahren in eine gute und sichere Zukunft führen. Für mich hat die Sicherheit der Steirerinnen und Steirer Vorrang, und ich gebe den Regionen wieder Zuversicht und Perspektiven: Es wird wieder investiert. Und: Ich sorge dafür, dass niemand in unserem Land den Anschluss verliert. Aber um zu Ihrer Frage zurück zu kommen: Ja, ich will die Nummer 1 im Land werden!