Papageien-Papa aus Alkoven hat fast 60 Vögel

Zwerg-Ara, hellrote Ara, graue Papageien und Kakadus züchtet der 50-Jährige, der mittlerweile tatkräftige Unterstützung von Sohn Matthias bekommt. Drei bis fünf Kilo Obst verputzen die Vögel, die in Alkoven leben, pro Tag. Während sonst geröstete Körner in Pellets-Form serviert werden, freut sich „Charly“ auch über ganze Walnüsse. „Er knackt sie selbst auf“, erzählt Meier, der die Fütterung der tierischen Mitbewohner im Schutzhaus erledigt. Dort halten sich die Vögel auch auf, wenn es ihnen unter freiem Himmel zu kalt ist. Die Tiere werden meist an andere Züchter-Kollegen verkauft. Wie viele „Kinder“ der Papageien-Papa derzeit hat? „An die 60.“