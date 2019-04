Redkordhalter als „Samariter“

„Ciao„, lächelte Berg-Europameister Christian Merli aus dem Cockpit der “Rakete„ vom Modell “Osella FA30" in Richtung der Abertausenden Rechbergfans und fühlte sich wie daheim. Der Berg bei Tulwitz und der Südtiroler - das passt. Dreimal krallte sich der Italiener am Trainingstag Laufbestzeit, brannte einen inoffiziellen Streckenrekord in den Asphalt (1:52.916) und verblies die Konkurrenz. Simone Faggioli, sechsfacher Seriensieger, riss teilweise gar vier Sekunden auf.