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Gibt es noch genug persönliche Bankbetreuung?

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24.03.2026 16:00
Der Blick auf den Kontostand, Überweisungen und auch Veranlagung: Alles direkt daheim am ...
Der Blick auf den Kontostand, Überweisungen und auch Veranlagung: Alles direkt daheim am Smartphone möglich.(Bild: Andrey Popov - stock.adobe.com)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Das Bankgeschäft steht im Umbruch: Selbstbedienung und Online-Banking werden forciert, Bankfilialen werden geschlossen und sogar Beratungstermine finden immer öfter mittels Video-Call statt. Fehlt Ihnen der persönliche Kontakt, oder sind Sie mit den digitalen und selbstbestimmten Lösungen zufrieden?

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Vielerorts schrumpfen Bankfilialen zu Selbstbedienungsbereichen zusammen oder werden komplett aufgelassen, wie beispielsweise in Niederösterreich. Als Grund gilt vor allem ein geändertes Kundenverhalten - Finanzgeschäfte würden heute zunehmend online stattfinden.

Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Wie hat sich das Bankgeschäft für Sie in den letzten Monaten oder auch Jahren geändert? Wann nutzen Sie Onlinebanking, wann ist Ihnen der Gang zur nächsten Bankfiliale lieber? Hat der Umschwung die Qualität der Beratungen Ihrer Meinung nach verändert? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

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