Gibt es noch genug persönliche Bankbetreuung?

Das Bankgeschäft steht im Umbruch: Selbstbedienung und Online-Banking werden forciert, Bankfilialen werden geschlossen und sogar Beratungstermine finden immer öfter mittels Video-Call statt. Fehlt Ihnen der persönliche Kontakt, oder sind Sie mit den digitalen und selbstbestimmten Lösungen zufrieden?
Vielerorts schrumpfen Bankfilialen zu Selbstbedienungsbereichen zusammen oder werden komplett aufgelassen, wie beispielsweise in Niederösterreich. Als Grund gilt vor allem ein geändertes Kundenverhalten - Finanzgeschäfte würden heute zunehmend online stattfinden.
Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Wie hat sich das Bankgeschäft für Sie in den letzten Monaten oder auch Jahren geändert? Wann nutzen Sie Onlinebanking, wann ist Ihnen der Gang zur nächsten Bankfiliale lieber? Hat der Umschwung die Qualität der Beratungen Ihrer Meinung nach verändert? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.