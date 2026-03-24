Gibt es noch genug persönliche Bankbetreuung?

Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Wie hat sich das Bankgeschäft für Sie in den letzten Monaten oder auch Jahren geändert? Wann nutzen Sie Onlinebanking, wann ist Ihnen der Gang zur nächsten Bankfiliale lieber? Hat der Umschwung die Qualität der Beratungen Ihrer Meinung nach verändert? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!