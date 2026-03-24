Gloggnitzer souverän – Leobendorf patzt wieder!

Es ist wie verhext – Winterkönig Leobendorf scheint das Siegen verlernt zu haben. Auch im vierten Spiel in Serie gab es keinen Treffer und keine Punkte. Verfolger Gloggnitz hingegen schwebt weiter auf Wolke sieben. Meister Donaufeld wurde auswärts mit 4:1 besiegt. Die Highlights der Runde gibt es wie gewohnt im Video.