Taylor Swift sorgt mit neuem Song für Klick-Hit

Wochenlang schürte Taylor Swift die Erwartungen ihrer Fans, am Freitag war es so weit: Die Sängerin veröffentlichte ihren neuen Song „ME!“, zusammen mit ihrem US-Kollegen Brendon Urie. Der 32-Jährige ist Leadsänger der Band Panic! At The Disco. Die Anhänger der Musikerin, die „Swifties“, hatten lange auf neue Musik warten müssen.