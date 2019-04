Europäer wollen EU-Wahl als Denkzettel nutzen

Mehr dagegen als dafür - viele Europäer gehen laut einer aktuellen Analyse der Bertelsmann Stiftung mit einer Antihaltung gegenüber Parteien zur Europawahl. Dies könnte das Wahlergebnis am 26. Mai prägen und die Bildung positiver Mehrheiten im neuen EU-Parlament erschweren, heißt es in der am Freitag veröffentlichten Studie.