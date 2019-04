Erstickungsgefahr für verletzte Biker mit Helm

In einer Kurve in Mauthausen war Dienstagabend ein einheimischer Motorradlenker (39) in den Wagen eines 17-jährigen Probeführerscheinbesitzers aus Au an der Donau gekracht. Er wurde über den Pkw geschleudert und schwer verletzt. Laut Polizei war der Autolenker nicht äußerst rechts gefahren. Beide mussten ins Spital eingeliefert werden.