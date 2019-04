Kanzler Kurz reist heute zum Gipfel nach Peking

In Peking wird der Bundeskanzler im Rahmen des Neue-Seidenstraße-Gipfels auch von Staats-und Parteichef Xi Jinping empfangen. Wie Kurz im „Krone“-Interview am 13. April erklärte, möchte er in Peking auf mehr Marktöffnung in China und mehr Rechtssicherheit für ausländische Investoren drängen.